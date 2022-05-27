Bendevi Palandöken'den Alkol ve Sigarada Vergi Artışına Tepki: "Kaçak Alkolden Kaynaklı Ölümler Daha Çok Artar" - Son Dakika
Üye Girişi

Bendevi Palandöken'den Alkol ve Sigarada Vergi Artışına Tepki: "Kaçak Alkolden Kaynaklı Ölümler Daha Çok Artar"

27.05.2022 15:10
Bendevi Palandöken'den Alkol ve Sigarada Vergi Artışına Tepki: "Kaçak Alkolden Kaynaklı Ölümler Daha Çok Artar"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sigara ve alkol grubunda alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) yüzde 25 artırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli. Çünkü dolaylı vergi gelirlerinde devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var."

YORUMLAR
500
CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti Hatay'da 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi Hatay'da 260 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi
Kaynak: ANKA

Bendevi Palandöken, Esnaf, Vergi, Alkol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bendevi Palandöken'den Alkol ve Sigarada Vergi Artışına Tepki: 'Kaçak Alkolden Kaynaklı Ölümler Daha Çok Artar' - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
14:53 Eşini kendi elleriyle toprağa verdi, eve dönünce karşısında canlı gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:25:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bendevi Palandöken'den Alkol ve Sigarada Vergi Artışına Tepki: "Kaçak Alkolden Kaynaklı Ölümler Daha Çok Artar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement