Bendevi Palandöken güven tazeledi - Son Dakika

ANKARA Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27'nci olağan kongresinde mevcut başkan Bendevi Palandöken güven tazeledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşen olağan kongrede, mevcut oda başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in yanı sıra Özgür Aybaş, Alparslan Aydın ve Ramazan Yalçın başkanlığa aday oldu. Kongrede 681 oy alan Palandöken, yeniden başkanlığa seçildi. Palandöken, "Burada kazanan ben değil hepimiziz. Bana oy veren ve vermeyen herkesin başkanıyım. Türkiye'de 415 mesleği temsil eden TESK Genel başkanı olarak bu seçimle yeninden beni güçlendirdiniz" dedi.