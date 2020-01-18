Bendevi Palandöken: "Karaoğlan'ın yol arkadaşını kaybettik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bendevi Palandöken: 'Karaoğlan'ın yol arkadaşını kaybettik' - Son Dakika

Bendevi Palandöken: "Karaoğlan'ın yol arkadaşını kaybettik"

49 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eski Başbakanlarımızdan Rahmetli Bülent Ecevit'in eşi ve siyasi hayattaki yol arkadaş, siyaset tarihimizin önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.

Bendevi Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eski Başbakanlarımızdan Rahmetli Bülent Ecevit'in eşi ve siyasi hayattaki yol arkadaş, siyaset tarihimizin önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.


Eski Başbakanlarımızdan Rahmetli Bülent Ecevit'in eşi ve siyasi hayattaki yol arkadaş, siyaset tarihimizin önemli isimlerinden Rahşan Ecevit'in vefatı için taziye mesajı yayımladı.


TESK Genel Başkanı Palandöken mesajında, "Türk siyasetinin önemli isimlerinden Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in GATA'da tedavi görürken yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türk siyasetinde vefa, sadakat ile mücadelesi denilince akla gelen Karaoğlan ismi ile anılan Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kuruculuğunu yaptığı parti teşkilatlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi. "Türk siyasetinin önemli isimlerinden Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi, DSP'nin Kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit'in GATA'da tedavi görürken yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Türk siyasetinde vefa, sadakat ile mücadelesi denilince akla gelen Karaoğlan ismi ile anılan Bülent Ecevit'in yol arkadaşı Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kuruculuğunu yaptığı parti teşkilatlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum" dedi. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı
Hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in en büyük arzusunu DSP Genel Başkanı açıkladı Bayrampaşa'da palalı saldırgan dehşeti! Bacağından vurularak yakalandı Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 02:23:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bendevi Palandöken: "Karaoğlan'ın yol arkadaşını kaybettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]