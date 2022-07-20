Bendevi Palandöken: "Piyasada uzun uzun tedbirler alınmalı" - Son Dakika
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Bendevi Palandöken: "Piyasada uzun uzun tedbirler alınmalı"

20.07.2022 23:22
Bendevi Palandöken: "Piyasada uzun uzun tedbirler alınmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Düzce'ye gelerek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nı ziyaret etti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Düzce'ye gelerek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları'nı ziyaret etti. Açıklamalarda bulunan Palandöken, ekonomik şartlarda esnafa indirim uygulanması gerektiğini hatırlatarak, yaptırdıkları bir anket ile baba mesleğini devam ettirmek isteyen kişi sayısının yüzde 13'lere kadar düştüğünü hatırlattı.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Düzce'ye gelen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamalarda bulundu. Esnafın ülke genelinde çeşitli desteklere ihtiyacı olduğunu belirten Palandöken, "Esnaf dükkanlarındaki kiralarda yüzde 20 stopaj var. Mal sahibi zaten kira gelirinden dolayı vergisini yatırıyor. Kiracı olarak çalışan insan da 5 bin liraya ortalama dükkanda oturuyor ayda bin lira daha stopaj geliyor. 6 bin liraya çıkıyor. Bu sefer haksız rekabet ile esnaf karşı karşıya kalıyor. Piyasada uzun uzun tedbirler alınmalı. Elektrik, su, doğalgaz gibi zorunlu tüketim mallarında esnaf için bir indirim sağlanmalı. Seyahat yaparken dolmuşta, otobüste, takside veya kamyon ile bu işi yapan esnafın daha ucuz iş yapması mümkün. Örneğin sebze fiyatlarındaki artışı hepimiz görüyoruz. Kışın düşünün bu bölgede olmaz yaz bölgelerinden gelecek. Maydanozu bedava alsanız buraya gelmesi için en az 25 bin liraya buraya getireceksiniz. Bu yüzden fiyat artıyor. Fiyatların dengelenmesi için esnafın kullandığı akaryakıtta indirim olması lazım" dedi.

"ORANI YÜZDE 13'LERE KADAR DÜŞTÜ"

Yaptırdıkları bir anket ile baba mesleğini yapmak isteyenlerin oranlarının çok düşük olduğunu vurgulayan Palandöken, "Esnaflar artık çırak, kalfa, usta bulmakta zorluk çekiliyor. Yaptırdığımız bir ankette baba mesleğini devam ettirmek için iş yerinde çalıştırma oranı yüzde 13'lere kadar düştü. Eski rakamlarla söyleyeyim. Bundan 50 sene öncesi ile şimdiki zamanı karşılaştırdığınız zaman artık insanlar baba mesleğini yapmıyorlar. Babasının işini kimse yapmak istemiyor. En geçerli mesleklerden biri de el sanatları ve mobilyadır. Ama hiç kimse bu işi yapmak istemiyor. Okullardaki eğitimdeki eşitlikten kaynaklanıyor. Herkes beyaz yakalı olsun, kravatlı olsun istiyor. Babasının yaptığı işi görüyor borçları görüyor bir şeyler yapmak istemiyor. Haliyle devlete yük olmadan işletme kurup yanında istihdam edeceği kişiyi çalıştırmıyor" ifadelerine yer verdi.

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı ile kısa süreli sohbet eden Genel Başkan Bendevi Palandöken, daha sonra odaları tek tek ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi almasının ardından Düzce'den ayrıldı.

(Enes Bektaş-Selçuk Akyol/İHA)

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Kaynak: İHA

Bendevi Palandöken, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bendevi Palandöken: 'Piyasada uzun uzun tedbirler alınmalı' - Son Dakika

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