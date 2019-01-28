Bendis Trio, Kulakların Pasını Sildi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen ve bu yıl 4. gerçekleştirilen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 4. konuğu, piyano, yan flüt ve obuadan oluşan Bendis Trio oldu.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen ve bu yıl 4. gerçekleştirilen Bisanthe Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 4. konuğu, piyano, yan flüt ve obuadan oluşan Bendis Trio oldu.



Repertuvarlarında barok dönemin az tanınan bestecilerine ve çağdaş Türk bestecilerin eserlerine ağırlık veren Bendis Trio, Tekirdağ'daki ilk konserinde sanatseverlerden tam not aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi flüt sanatçısı Doç. Nihan Atalay, Borusan Filarmoni Orkestrası obua sanatçısı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Ayşen Kiremitçi ile İstanbul Üniversitesi Piyano Öğretim Üyesi Doç. Müge Hendekli'den oluşan Bendis Trio, yaklaşık 1 saat 15 dakikalık performansıyla sanatseverlerin kulaklarının pasını sildi.



Bendis Trio, konserin ilk bölümünde Baldassare Galuppi'ye ait flüt, obua, piyano için Sonat ve Madeleine Winefride Isabelle Dring'in flüt, obua, piyano üçlüsü isimli eserleri icra etti. Konserin ikinci bölümünde ise Türk Besteci Yusuf Yalçın'a ait Üç Halk Türküsü, Tangolar ve Üç Karadeniz Türküsü isimli düzenlemelere yer veren Bendis Trio, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Tekirdağlı sanatseverlerin beğenisini kazanan Bendis Trio, yoğun alkışlar dolayısıyla İzmir Marşı yorumunu ilk kez Bisanthe Oda Müziği Festivali'nde bis olarak seslendirdi.



Festival programı



Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali'nde sahne alacak diğer topluluklar ise şöyle:



"28 Ocak Pazartesi – Likya Trio, 30 Ocak Çarşamba – Mimar Sinan Kontrbas Quartet, 1 Şubat Cuma – Bisanthe Quartet, 2 Şubat Cumartesi – Emre Tamer ve İstanbul Camerata Barok." - TEKİRDAĞ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

HDP, İstanbul ve Ankara Dahil 7 Büyükşehirde Aday Çıkarmayacak

Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi

İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı

Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak