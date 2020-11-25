Benekli Anadolu semenderi, Kahramanmaraş'ta görüntülendi - Son Dakika

Koruma altındaki benekli Anadolu semenderi, Kahramanmaraş'ta görüntülendi.

2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde koruma altındaki canlılardan olan benekli semender, Başkonuş Yaylası'nda fotoğraflandı. Yaylaya gelen doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen semenderin, genellikle yağmur sonrası ortaya çıktığı öğrenildi. Benekli semender, üzerindeki renk cümbüşü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Başkonuş Yaylası işletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz, "Yaylada başta ala geyikler olmak üzere birçok canlı türünü barındırıyoruz. Anadolu semenderi de bunlardan biri ve daha önce birkaç kez görüntülendi. Gezginler ve doğa fotoğrafçılarına denk gelen semenderin hiçbir şekilde yaşam alanına müdahale edilmiyor. Doğanın gerçek sahipleri onlardır" diye konuştu.

(Halil Ulubey/İHA)