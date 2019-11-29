Son Dakika Haberleri: Benekli Semender doğaya bırakıldı
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Benekli Semender doğaya bırakıldı

6 saat önce

Malatya'da bir vatandaş tarafından bulunan Benekli Semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde doğaya bırakıldı.

Benekli Semender doğaya bırakıldı, System.String[]

Malatya'da bir vatandaş tarafından bulunan Benekli Semender, Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü görevlilerinin gözetiminde doğaya bırakıldı.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan Burak Karaman önceki gün evinin önünde sarı benekli semender gördü. Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Karaman, internet üzerinden yaptığı araştırmada bulduğu hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli semender olduğunu tespit etti. Bunun üzerine semenderi kutu içerisine koyup evine götüren Burak Karaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine haber verdi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü görevlileri, bölgeye gelerek bilimsel adıyla Neurergus strauchii bilinen Benekli Semender'i teslim alarak, doğaya bıraktı. - MALATYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
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