Benfica'dan Peş Peşe 5. Galibiyet
45 dakika önce
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de Sporting Lizbon'u 4-2 yendi.
Galatasaray
'ın UEFA Avrupa
Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica
, Portekiz
Premier Lig'de Sporting Lizbon
'u 4-2 yendi.
Sporting Lizbon, ligin 20. haftasında Benfica'yı ağırladı. Benfica, Seferovic'in 11, Felix'in 36, Dias'ın 47 ve Pizzi
'nin (penaltıdan) 73. dakikada attığı gollerle maçı 4-2 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini, 43. dakikada Fernandes ve 89. dakikada Bas Dost
(penaltıdan) kaydetti.
Ligde art arda 5. galibiyetini alan Benfica, puanını 47'ye çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. 4. sıradaki Sporting Lizbon ise 39 puanda kaldı.
Galatasaray, 14 Şubat
Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:08 Kaynak: AA
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