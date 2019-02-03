Son Dakika Haberleri: Benfica'dan Peş Peşe 5. Galibiyet

Benfica'dan Peş Peşe 5. Galibiyet

45 dakika önce

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de Sporting Lizbon'u 4-2 yendi.

Benfica'dan Peş Peşe 5. Galibiyet, System.String[]
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de Sporting Lizbon'u 4-2 yendi.

Sporting Lizbon, ligin 20. haftasında Benfica'yı ağırladı. Benfica, Seferovic'in 11, Felix'in 36, Dias'ın 47 ve Pizzi'nin (penaltıdan) 73. dakikada attığı gollerle maçı 4-2 kazandı.

Ev sahibi ekibin gollerini, 43. dakikada Fernandes ve 89. dakikada Bas Dost (penaltıdan) kaydetti.

Ligde art arda 5. galibiyetini alan Benfica, puanını 47'ye çıkardı ve 2. sıradaki yerini korudu. 4. sıradaki Sporting Lizbon ise 39 puanda kaldı.

Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 11:08 Kaynak: AA

Galatasaray, Sporting Lizbon, Benfica, Spor
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