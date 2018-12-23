Son Dakika Haberleri: Benfica Farklı Kazandı

Benfica Farklı Kazandı

1 saat önce

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Braga'yı 6-2 mağlup etti.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica, Portekiz Premier Lig'de karşılaştığı Braga'yı 6-2 mağlup etti.

Benfica, ligin 14. haftasında Braga'yı konuk etti. Ev sahibi takım, Pizzi, Jardel, Grimaldo, Jonas, Cervi ve Almeida'nın golleriyle maçı 6-2 kazandı.

Haftaya 3. sırada başlayan Benfica, peş peşe 5. galibiyetini alarak puanını 32'ye çıkardı. Braga ise 30 puanda kaldı.

Galatasaray, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'yı ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 10:37 Kaynak: AA

Avrupa, Galatasaray, Benfica, Spor
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