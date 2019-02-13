Son Dakika Haberleri: Benfica, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Benfica, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

5 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Portekiz temsilcisi Benfica, hazırlıklarını tamamladı.

Benfica, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Portekiz temsilcisi Benfica, hazırlıklarını tamamladı.

Türk Telekom Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştiren Portekiz ekibi, 15 dakikası basına açık antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcuların, basına kapalı bölümde taktik çalıştığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:08 Kaynak: AA

Portekiz, Benfica, Galatasaray, Spor
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