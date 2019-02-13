Benfica, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
5 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Galatasaray'ın konuğu olacak Portekiz temsilcisi Benfica, hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa
Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Galatasaray
'ın konuğu olacak Portekiz
temsilcisi Benfica
, hazırlıklarını tamamladı. Türk Telekom
Stadı'nda son çalışmasını gerçekleştiren Portekiz ekibi, 15 dakikası basına açık antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
Pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcuların, basına kapalı bölümde taktik çalıştığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:08 Kaynak: AA
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