Benfica-Galatasaray Maçına Doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak, "Maç öncesi avantajlı olan ve favori gözüken Benfica. Bu gerçeği bir kere görelim ama bizim de kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ve Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, maçın oynanacağı Luz Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



"Maçı bizim yapacaklarımız çözecek." diyen Terim, Benfica'nın avantajlarına sahada verilecek en iyi cevabın "oynamak" olacağını söyledi.



Galatasaray teknik direktörü, "Rakiple sahanın her yerinde iyi mücadele edip gerekli cevabı verebilmeliyiz. Hatta biraz daha fazlasını yapmalıyız. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz." diye konuştu.



Benfica'nın iyi savunma yapan ve mücadele yönü yüksek bir takım olduğunu kaydeden Terim, "O gün (İstanbul'daki ilk maç) bir maç daha var diyebilirsiniz ama bugün diyemezsiniz. Son periyoda giriyoruz. Yenilirsek rakibi tebrik eder yolumuza devam ederiz. Benfica her şeyi ile çok iyi bir takım ama Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için her şeyi yapar. Yarın maç bitimine kadar bu şekilde mücadele etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Terim ayrıca "Şampiyonlar Ligi'nden talihsiz elendi" dediği Benfica'nın ileride Avrupa'nın çok daha büyük kulüplerinde forma giyebilecek, önemli futbolculara sahip olduğunu, ilk 11'de hangi oyuncunun oynayacağının kendisini düşündürmediğini ifade etti.



"Küçük başarılarla yetinmemek lazım"



Türk futbolunun gerileyen bir grafik çizip çizmediği yönündeki bir soru üzerine Terim, şunları kaydetti:



"Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Saydığımız zaman başarılara çok ara vermişiz. Kendi içinde yaptığımız mücadeleyi dışarıda Avrupalılar ile yaparsak daha başarılı olacağız. Çünkü bu sorun ekonomik, sosyal, teknik, her açıdan karşılığı olan bir sorun. Ölçmediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz. Biz bir kendimizi ölçüp, hesaplaşalım, doğru noktaları koyalım. Sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Ülke nüfusu ne olursa olsun hiçbir şey fark etmez, hepimizin hatası var. Hep beraber oturup, tek olup karar alabiliriz. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerine daha yenilerine soyunmak lazım. Eskileri anlatmak yetmez. Bizdeki sıkıntı çok uzun sürüyor. Yanlış noktalardayız ve bunu toplu halde oturup çözmeliyiz."



Savunma oyuncusu Marcao ise zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına değinerek, "Galatasaray bu tip maçları oynamak için hazır olan bir takım. İki takımın birbirine karşı çok büyük üstünlüğünün olmadığını ilk maçta gördük." yorumunu yaptı.

