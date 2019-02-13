Benfica, Galatasaray Maçına Hazır
5 saat önce
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray
, UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda Portekiz
ekibi Benfica
ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başladı. İdman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Sarı kırmızılı takımın basına kapalı bölümünde de yarınki maçın taktik provasını yaptığı öğrenildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:13 Kaynak: DHA
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