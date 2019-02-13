Son Dakika Haberleri: Benfica, Galatasaray Maçına Hazır

Benfica, Galatasaray Maçına Hazır

5 saat önce

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Benfica, Galatasaray Maçına Hazır, System.String[]


 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri başladı.  İdman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Sarı kırmızılı takımın basına kapalı bölümünde de yarınki maçın taktik provasını yaptığı öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:13 Kaynak: DHA

Avrupa, Benfica, Galatasaray, Spor
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