Son Dakika Haberleri: Benfica - Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Benfica - Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Benfica'nın konuğu olacak.

Benfica - Galatasaray Maçının İlk 11'leri Belli Oldu, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Benfica'nın konuğu olacak. Işık Stadyumu'nda TSI 23.00'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek. 

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle:

BENFICA: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferro, Grimaldo, Florentino, Gedson, Pizzi, Cervi, Felix, Seferovic

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

Benfica, Galatasaray, Spor
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