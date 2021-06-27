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Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak - Son Dakika

Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak

27.06.2021 16:06
Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak, System.String[]

Galatasaray'da Fatih Terim ile Benfica'dan Rui Costa'nın dostluğu iki takımın uzun vadeli proje gerçekleştirmesine yol açtı. Terim, Gedson transferi için Rui Costa ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken, yıldız adaylarının kiralanmasında sarı-kırmızılılara öncelik tanınması için de söz aldı. Benfica'nın yapacağı satışlardan da pay alınacak.

Seçimin ardından transfere yoğunlaşan Galatasaray, öncelikle geçen sezon takımda kiralık oynayan oyuncuların işini bitirmek istiyor. Bunlardan birisi bonservisi Benfica'da olan Gedson Fernandes, diğeri de Brentford'un oyuncusu olan Halil Dervişoğlu.

7 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sarı kırmızılılar Halil için İngiliz ekibine bir yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon avro teklif etti. Galatasaray ayrıca sözleşmeye yaklaşık 4 milyon avroluk satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Brentford ise Halil için 7 milyon euro istiyor. Halil gibi geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes için ise Fatih Terim araya girdi.

Fatih Terim'in Benfica ile kurduğu bağlantı sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak

SIKI PAZARLIKLAR BAŞLADI

Benfica'nın sportif direktörü Rui Costa, Terim'in Milan'dan talebesi. İlişkilerini kesmeyen ikilinin samimiyeti, bu transferde kilit rol oynuyor. Rui Costa'yı arayan olan Terim, Gedson Fernandes'in bir yıl daha kiralanması için talebesiyle görüştü ve olumlu yanıt aldı

Bu transferde Galatasaray'ın 2 milyon euro kiralama ve 5 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonunu masaya koyduğu bildirildi. Benfica ise satın alma seçeneğinin daha yüksek olması gerektiğini aktardı ve pazarlıklar başladı.

Fatih Terim'in Benfica ile kurduğu bağlantı sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak

BENFICA İLE UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİ

İkilinin görüşmesi sadece Gedson özelinde olmadı. Terim, Galatasaray ile Benfica'nın daha kapsamlı bir iş birliğine gitmesini de önerdi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Benfica, gelecek vadeden isimleri Galatasaray'a kiralayabilir. Gelecek oyuncular performansını artırıp iyi bir fiyata satılırsa bundan Galatasaray da gelirler elde edecek.

Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak

Galatasaray, Fatih Terim, Rui Costa, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak - Son Dakika Spor


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