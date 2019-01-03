Son Dakika Haberleri: Benfica Ligde Kaybetti

Benfica Ligde Kaybetti

1 saat önce

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica takımı, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica takımı, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 mağlup oldu.

Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 15. haftasında oynanan maçta Portimonense'nin gollerini Ruben Dias (Dk.12) ve Jardel (Dk. 38) attı.

Benfica'da Jonas 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde üçüncü yenilgisini kaydeden Benfica 32 puanda kalarak, maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:19 Kaynak: AA

Futbol, Portekiz, Benfica, Spor
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