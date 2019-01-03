Benfica Ligde Kaybetti
1 saat önce
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Galatasaray'ın rakibi olan Benfica takımı, Portekiz 1. Futbol Ligi'nde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 mağlup oldu.
UEFA Avrupa
Ligi son 32 turunda Galatasaray
'ın rakibi olan Benfica
takımı, Portekiz
1. Futbol
Ligi'nde deplasmanda Portimonense'ye 2-0 mağlup oldu.
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 15. haftasında oynanan maçta Portimonense'nin gollerini Ruben Dias (Dk.12) ve Jardel
(Dk. 38) attı.
Benfica'da Jonas 72. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde üçüncü yenilgisini kaydeden Benfica 32 puanda kalarak, maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:19 Kaynak: AA
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