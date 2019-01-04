Benfica, Rui Vitoria ile Yollarını Ayırdı
34 dakika önce
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'da Teknik Direktör Rui Vittoria ile yolların ayrıldığı açıklandı.
UEFA Avrupa
Ligi'nde Galatasaray
'ın rakibi olan Benfica
'da Teknik Direktör Rui Vittoria ile yolların ayrıldığı açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın son 32 turunda karşılaşacağı rakibi Benfica'da şok ayrılık yaşandı. 2015 yılından bu yana Portekiz
ekibini çalıştıran Teknik Direktör Rui Vittoria'nın görevine son verildiği belirtildi. Benfica cephesinden yapılan resmi açıklamada Portekizli çalıştırıcının görevine son verildiği bildirilirken, kulübün sosyal medya hesabından Vittoria için bir de teşekkür videosu yayımlandı. Portekiz ekibini B takım antrenörü Bruno Lage'nin çalıştıracağı açıklandı.
Benfica, 14 Şubat
2019'da UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
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