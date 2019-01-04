Son Dakika Haberleri: Benfica, Rui Vitoria ile Yollarını Ayırdı

Benfica, Rui Vitoria ile Yollarını Ayırdı

34 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'da Teknik Direktör Rui Vittoria ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Benfica, Rui Vitoria ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Benfica'da Teknik Direktör Rui Vittoria ile yolların ayrıldığı açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın son 32 turunda karşılaşacağı rakibi Benfica'da şok ayrılık yaşandı. 2015 yılından bu yana Portekiz ekibini çalıştıran Teknik Direktör Rui Vittoria'nın görevine son verildiği belirtildi. Benfica cephesinden yapılan resmi açıklamada Portekizli çalıştırıcının görevine son verildiği bildirilirken, kulübün sosyal medya hesabından Vittoria için bir de teşekkür videosu yayımlandı. Portekiz ekibini B takım antrenörü Bruno Lage'nin çalıştıracağı açıklandı.

Benfica, 14 Şubat 2019'da UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Galatasaray, Avrupa, Benfica, Spor
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