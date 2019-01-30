Benficalı Dju, West Ham'da
33 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, kanat oyuncusu Mesaque Dju'yu renklerine bağladı.
İngiltere
Premier Lig ekiplerinden West Ham United
, kanat oyuncusu Mesaque Dju'yu renklerine bağladı.
İngiliz ekibi, Galatasaray
'ın UEFA Avrupa
Ligi'ndeki rakibi Benfica
'nın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mesaque Dju, geçen yıl Avrupa 19 Yaş Altı Futbol
Şampiyonası'nda kupaya uzanan Portekiz
'in kadrosunda yer almıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:20 Kaynak: AA
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