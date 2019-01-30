Son Dakika Haberleri: Benficalı Dju, West Ham'da

Benficalı Dju, West Ham'da

33 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, kanat oyuncusu Mesaque Dju'yu renklerine bağladı.

Benficalı Dju, West Ham'da, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, kanat oyuncusu Mesaque Dju'yu renklerine bağladı.

İngiliz ekibi, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mesaque Dju, geçen yıl Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda kupaya uzanan Portekiz'in kadrosunda yer almıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:20 Kaynak: AA

Benfica, Avrupa, West Ham United, Spor
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