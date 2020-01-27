Bengü'den çağrı: İnsanların hayatları başlarına yıkılmışken sessiz kalın ben arkadaş! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bengü'den çağrı: İnsanların hayatları başlarına yıkılmışken sessiz kalın ben arkadaş! - Son Dakika Magazin

Bengü'den çağrı: İnsanların hayatları başlarına yıkılmışken sessiz kalın ben arkadaş!

6 saat önce

Ünlü şarkıcı Instagram hesabında şu mesajı yayınladı: "Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor.

Bengü'den çağrı: İnsanların hayatları başlarına yıkılmışken sessiz kalın ben arkadaş!, System.String[]

Ünlü şarkıcı Instagram hesabında şu mesajı yayınladı:


"Biraz izleyince bile insanın içi kan ağlıyor... Kimseyi yargılamak haddim değil ama tutamadım kendimi... Kalbim kaldırmıyor çünkü benim... Tamam gezin tozun, yiyin için de bari enkaz altında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımız çıkarken, insanların hayatları başlarına yıkılmışken, anneler bebekler yaşam savaşı verirken az sessiz kalın ben arkadaş!"

Instagram, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:26 
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