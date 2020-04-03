Bengü'nün 3 kişilik doğum günü kutlaması

Şarkıcı Bengü, 1 yıllık birlikteliğin ardından 2018 yılında Raffles Hotel'de gerçekleşen görkemli bir düğünle Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu.



BENGÜ 41 OLDU Geçtiğimiz yıl kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü dün 41 yaşına bastı.



3 KİŞİLİK KUTLAMA Ünlü şarkıcı yeni yaşını eşi ve kızı ile birlikte kutladı. Bengü, kutlama fotoğrafını da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.



DOĞUM GÜNÜ MESAJI



"Tüm kalbimle sağlık diledim; hepinize, hepimize...Çare diledim sonra...bugünlerin bir an önce geçmesi ve geride kalması için artık bunun bir çaresini diledim...Kimse ölmesin diledim...İyilikler diledim tüm insanlığa..Sevgi diledim...Sevdiklerime, sevdiklerinize sarılın diye diledim...Sağlık olsundu ve bir de kavuşup sarılsak yeterdi çünkü artık bize..."