Bengü'nün kızı Zeynep'in ilk kahkahaları

Bebeğinin ilk kahkahalarını sosyal medya hesabından paylaşan Bengü duygularını böyle ifade etti:



İlk kahkahaları ?????? Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca...Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; Allah seni hep güldürsün; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim...