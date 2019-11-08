Son Dakika Haberleri: Bengü'nün kızı Zeynep'in ilk kahkahaları
Son Dakika Magazin Bengü'nün kızı Zeynep'in ilk kahkahaları

Bengü'nün kızı Zeynep'in ilk kahkahaları

7 saat önce

Bebeğinin ilk kahkahalarını sosyal medya hesabından paylaşan Bengü duygularını böyle ifade etti: İlk kahkahaları ?????? Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca...Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; Allah seni hep güldürsün; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim...

Bengü'nün kızı Zeynep'in ilk kahkahaları, System.String[]

Bebeğinin ilk kahkahalarını sosyal medya hesabından paylaşan Bengü duygularını böyle ifade etti:


İlk kahkahaları ?????? Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca...Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; Allah seni hep güldürsün; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim...

Bengü, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin Mersin'deki üvey kardeşleri konuştu: Hiçbir şekilde yüzlerini görmedik Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! Acun Ilıcalı'dan "Aylık gelirin ne kadar?" sorusuna cevap: Bunu 6 saatte hesaplarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 03:59:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bengü'nün kızı Zeynep'in ilk kahkahaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]