Bengü'nün kızı Zeynep'in ilk kahkahaları
7 saat önce
Bebeğinin ilk kahkahalarını sosyal medya hesabından paylaşan Bengü duygularını böyle ifade etti: İlk kahkahaları ?????? Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca...Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; Allah seni hep güldürsün; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim...
Bebeğinin ilk kahkahalarını sosyal medya hesabından paylaşan Bengü duygularını böyle ifade etti:
İlk kahkahaları ?????? Ne yapacağımı şaşırıyorum o böyle kahkahalar atınca...Güler yüzlü kızım; hep çok mutlu ol; Allah seni hep güldürsün; hep böyle neşe dolu bir hayatın olsun bal kızım benim...
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:10
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