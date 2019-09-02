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Benhabib'den "Unlimited"

9 saat önce

Sergi, Bienal süresince, 12 Eylül - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında açık kalacak.

Benhabib'den

Sergi, Bienal süresince, 12 Eylül - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında açık kalacak.


Sergide, sanatçının farklı dönemlerde oluşturduğu kağıt üzerine karışık teknik ve ahşap kutu içinde boya müdahalesi ile nesne düzenlemeleri yer alıyor.

10 Kasım, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:49 
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