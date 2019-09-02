Benhabib'den "Unlimited"
9 saat önce
Sergi, Bienal süresince, 12 Eylül - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında açık kalacak.
Sergi, Bienal süresince, 12 Eylül - 10 Kasım 2019 tarihleri arasında açık kalacak.
Sergide, sanatçının farklı dönemlerde oluşturduğu kağıt üzerine karışık teknik ve ahşap kutu içinde boya müdahalesi ile nesne düzenlemeleri yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:49
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