'Beni affedin' dedi, 15 yıl hapis cezasını yedi - Son Dakika

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılanan kişiye, 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde bir rezidansa düzenlenen operasyonda, K.A. (40) çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile yakalandı. Gözaltına alınan K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık K.A. ile avukatı hazır bulundu. Mahkemede son sözü sorulan K.A., "Beni affedin. Çoluğum çocuğum var. Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Ben kullanıcısıyım" diyerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda suçun sabit olduğuna kanaat getirerek, K.A.'ya 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası vererek, tutukluluğun devamına hükmetti. - KAYSERİ