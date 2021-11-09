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"Beni aldatıyorsun" dedi karısını şarj kablosuyla bağladı, bacaklarına kalem batırdı - Son Dakika

"Beni aldatıyorsun" dedi karısını şarj kablosuyla bağladı, bacaklarına kalem batırdı

09.11.2021 10:23

Adana'da Gamze G. adlı kadının madde bağımlısı kocasından görmediği işkence kalmadı. İddialara göre acımasız koca, kendisini aldattığını düşündüğü karısını şarj kablosuyla bağladıktan sonra bacaklarına kalem batırdı. Darbeye uğrayan kadın, kocasının gereken cezayı almasını istiyor.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Gamze G. isimli kadın, 32 yaşındaki Murat G. ile dünyaevine girdi. Çiftin evlilikleri ilk başta iyi gidiyordu ancak Murat G.'nin madde bağımlısı olması nedeniyle talihsiz kadın her geçen gün biraz daha şiddete maruz kaldı. Son olarak işkencelere başlayan koca, şarj kablosuyla bağladığı karısının bacaklarına kalem batırdı. Darp raporu alan Gamze G., kocasından şikayetçi oldu.

KIZLARINI EVDEN ALIP EVDEN AYRILDI

Fevzipaşa Mahallesinde sabah saat 08.30 sıralarında iddiaya göre, 10 yıl önce Murat G. ile evlenen Gamze G.kocasından şiddet gördüğü için boşanmak isteyip iki kızını da alarak evden ayrıldı. Boşanma davası da açan Gamze G., eşinin ısrar edip af dilemesi üzerine onu affederek eve döndü. Ancak bu kez de eşi karısının kendisini aldattığını öne sürerek şiddet uyguladı. Genç kadın, kocası uyuyunca evden kaçıp hastaneye sığındı. Hastanede darp raporu alan genç kadın kocasından şikayetçi oldu.

"10 YILDIR ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Gamze G. 10 yıldır sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Eşim madde bağımlısı, evliliğimi yürütmek için hep alttan alan ben oldum ama kendisi bana karşı hiç iyi olmadı. Bana iftira attı ve dünden bu yana şiddet uyguladı. Beni dövdü, saçımı çekerek yerlere yatırdı. 5 ay önce de ayrılacaktık, mahkemeye vermiştim ama çocuklarım için bir şans daha verdim. Dün beni darp ederken bacaklarıma kalem batırdı. Daha sonra beni sandalyeye oturtup ellerimi arkadan şarj kablosuyla bağlayıp şiddet uyguladı. Bu şiddet olayı dünden bu yana devam etti. 'Beni aldattın, başkasıyla olmuşsundur' diyerek dövmeye devam etti. Ellerim bağlıyken ruhsatsız silahını enseme dayayıp, 'sen olmuşsundur, beni aldattın' demeye devam etti ama ben kaç defa öyle bir şeyin olmadığını söyledim" dedi.

"SABAH KALKIP DÖVDÜ, SONRA TEKRAR UYUDU"

Gamze G., kocasının sabah kalkıp tekrar dövdüğünü sonra da uyuduğunu belirterek, "Bugün de dövdü daha sonra uyudu, o arada ben evden kaçarak ailemin yanına sığındım. Ailem bu durumu görünce darp raporu almaya geldik. Şikayetçiyim sonuna kadar. Bana bunları yaptı, yanına kar kalsın istemiyorum. Beni tehdit etti. Evden gidersen ve şikayet edersen seni ve aileni öldüreceğim dedi" diye konuştu. Polis her yerde kaçan kocayı arıyor.

Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp kalemle işkence yaptı
Karısını şarj kablosuyla bağlayıp bacaklarına kalem batırdı
Beni aldatıyorsun dedi karısını şarj kablosuyla bağladı, bacaklarına kalem batırdı

Seyhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Beni aldatıyorsun' dedi karısını şarj kablosuyla bağladı, bacaklarına kalem batırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Beni aldatıyorsun" dedi karısını şarj kablosuyla bağladı, bacaklarına kalem batırdı - Son Dakika
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