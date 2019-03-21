Son Dakika Haberleri: Beni Aldattığını Hissedersem Öldürürüm' Dedi, Hapsi Boyladı

Beni Aldattığını Hissedersem Öldürürüm' Dedi, Hapsi Boyladı

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kız arkadaşı E.I'yı ölümle tehdit eden Recep Kazak tutuklandı.

Beni Aldattığını Hissedersem Öldürürüm' Dedi, Hapsi Boyladı, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kız arkadaşı E.I'yı ölümle tehdit eden Recep Kazak tutuklandı.

Polisin mahkemeye verdiği bilgiye göre; olay önceki gün Lefkoşa'nın Cihangir bölgesinde meydana geldi. Recep Kazak, daha önce de şiddet uyguladığı kız arkadaşı E.I ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışma büyüyünce Kazak, E.I'yı yere yatırdı ve boğazını sıktı. Ardından eline aldığı makas ile E.I'yı, "beni aldattığını hissedersem öldürürüm seni" diye tehdit etti.

E.I'nın polise şikayeti üzerine, Kazak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Kazak'ın, 'asıl ben saldırıya uğradım' savunması yaptı. Mahkeme, Kazak'ın tutuklu yargılanmasına hükmederek, cezaevine gönderdi. - Karahasan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:06 Kaynak: DHA

Kıbrıs, Dünya
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