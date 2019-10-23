"Beni aşağılıyordu dedi", tek kurşunla öldürdü...Müzikholde işlenen cinayet kamerada

Silivri'de müzikholde öldürülen garsonun katil zanlısı yakalandı

İSTANBUL - Silivri'de bir müzikholde vurularak öldürülen garson Mehmet Aslan'ın katil zanlısı yakalandı. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Ekim Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Silivri Yenimahalle, Çizgi Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müzikholde garsonluk yapan Mehmet Aslan (19), eğlence mekanının bir odasında kanlar içerisinde bulundu. Bunun üzerine çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinde öldürülen Mehmet Aslan'ın cüzdanının ve bir miktar parasının çalındığı tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Katil zanlısı, aynı mekanda çalıştığı arkadaşı çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından zanlının kimliğini tespit etti. Polis, kimliği tespit edilen şahısın Mehmet Aslan ile aynı mekanda çalışan Hüseyin Y. olduğunu belirledi. Ekipler, şahısı yakalamak için çalışma başlattı.

Cinayeti işleyip memleketine kaçmak üzereyken yakalandı

Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında, zanlı Hasan Y.'nin olaydan sonra memleketi Diyarbakır'a gitmek üzere Esenler Otogarından otobüse bindiği tespit edildi. Polis, Hasan Y.'yi otobüsle Diyarbakır'a gitmek üzereyken Kocaeli'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şahısın üzerinde yapılan aramada, Mehmet Aslan'ın üzerinden aldığı cüzdan ve bir miktar para ile cinayette kullandığı değerlendirilen silah ele geçirildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi.

"Beni sürekli aşağılıyordu" dedi, cinayeti işledi

Gözaltına alınarak emniyete götürülen katil zanlısının sorgusunda, Mehmet Aslan isimli şahısın kendisini sürekli aşağıladığını, bu nedenle kendisini vurduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, katil zanlısının elindeki silahı önce havaya daha sonra Mehmet Aslan'a doğrulttuğu, cinayeti işledikten sonra eğlence mekanından ayrılarak uzaklaştığı görüldü.