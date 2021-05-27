"Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, saldırıya uğradıktan sonra uzun yıllar ekranlara veda etmiş ve sağlığına kavuşmasıyla birlikte yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya başlamıştı. Tatlıses'in iyileştikten sonra ilk işlerinden biri de İbo Show olmuştu. Tatlıses, 9 yıl aradan sonra yeniden İbo Show'la hayranlarının karşısına çıktı.

SON BÖLÜME MAHMUT TUNCER DAMGASI

İbrahim Tatlıses'e kırgın olan ve daha önce programa gitmeyeceğini söyleyen Mahmut Tuncer'in yeni bölümde konuklar arasında yer alması dikkat çekti. Tuncer, daha önce kendisine İbrahim Tatlıses hakkında sorulan bir soruya, "Baş tacı. Bize emeği çoktur. Saygımız, sevgimiz sonsuz ama beni çağırırsa gitmem" yanıtını vermişti.

"BİR GEÇMİŞ OLSUN BİLE DEMEDİ"

Tuncer, açıklamalarının devamında, "Ben çok kırıldım, ben daha önce hastanede ufak bir ameliyat geçirdim. Biz mesela kendisi hastanedeyken 15 gün hastaneden çıkmadık. Ben mesela ameliyat oldum, kendisinin duymasını istemem fakat duymuş. Duyan bir adam arar der ki geçmiş olsun der!" ifadelerini kullanmıştı.

BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ KONUKLAR

İbrahim Tatlıses'in son bölüme davet ettiği konuklar da en az Mahmut Tuncer kadar dikkat çekti. Temizmagazin'in haberine göre; İbo Show'un yeni bölümünde ekrana çıkacak isimler Mehmet Ali Erbil, Mahmut Tuncer ve Gülben Ergen oldu.