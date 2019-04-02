Beni Narlıdere Marka Yaptı

Başkan Batur'un belediye meclis salonunda gerçekleştirdiği veda toplantısına Narlıdere Belediye Başkan yardımcısı A. Ulvi Dülger, Belediye İş 2 Nolu şube başkanı Metin Şanlı, belediye bürokratları ve belediye çalışanları katıldı. Son derece duygusal bir ortamda geçen toplantıda bir konuşma yapan Başkan Batur, 'Bu aslında bir veda değil. Konak'ta da bir abiniz ve arkadaşınız olduğunu unutmayın' dedi.

Batur "Böyle bir konuşma yapacağım hiç aklıma gelmemişti. 20 yıldır beraberiz. Yola çıkarken ve yakın zamanda bir araya geldiğimiz arkadaşlarımız var. Narlıdere'de güzel işler yaptık. Başarılı işlere imza attık sayenizde. Narlıdere Belediyesinde bir aile ortamı gibi sizler bizim evlatlarımız, arkadaşlarımız. Kardeşlerimizdiniz. Ben hep o gözle baktım sizlere. Belediyenin tüm birimlerindeki arkadaşlarımız bizleri mahcup etmeden Narlıdere'yi ve Narlıdere Belediyesini bir marka yapmışlar. Bunu Konak Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde çok daha iyi anlayıp görme fırsatım oldu. Vatandaşımızla el sıkışıyoruz. Ben Abdül Batur diyorum vatandaşımız 'Narlıdere Belediye başkanı mı?' diyor. Adaylık sürecinde vatandaşlarımızın bana söylediği, en sık duyduğum ve beni en çok gururlandıran söz ise 'Konak'ı da Narlıdere gibi güzelleştirecek misin'. Narlıdere Abdül Batur'u vatandaşlarımızın gözünde böylesine güzel bir marka yaptıysa eğer bu sizlerin sayenizdedir. 20 yıl boyunca bana her alanda destek olan tüm belediye çalışanlarımıza, değerli Narlıdere belediyesi aileme sonsuz ve ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim ne kadar hakkım varsa helal olsun. Sizlerde hakkınız helal ediniz" dedi. Batur, Konuşmaların ardından belediye çalışanları ile tek tek el sıkıştı, vedalaştı.