Beni Neden İşten Çıkarttın" Dedi Eski Patronunu Vurdu
27 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde işten çıkartılan bir kişi, eski iş yerine giderek "Beni neden işten çıkarttın" dediği patronunu pompalı tüfekle ayağından yaraladı.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde işten çıkartılan bir kişi, eski iş yerine giderek "Beni neden işten çıkarttın" dediği patronunu pompalı tüfekle ayağından yaraladı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa
Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Z. çalıştığı şarküteride bir hafta öne işten çıkartıldı. Akşam saatlerinde yanına aldığı pompalı tüfekle şarküteriye giden şahıs, iş yeri sahibi Hayati İ.'ye "Beni neden işten çıkarttın" deyip pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunun sol ayağına isabet ettiği iş yeri sahibi Hayati İ., kanlar içinde yere yığılırken, Ali Z. pompalı tüfekle beraber olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çalışanlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hayati İ. Kocaeli Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayati İ.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Ali Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:14 Kaynak: İHA
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