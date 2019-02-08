Son Dakika Haberleri: "Beni Neden İşten Çıkarttın" Dediği Eski Patronunu Vurdu

"Beni Neden İşten Çıkarttın" Dediği Eski Patronunu Vurdu

1 saat önce

"Beni neden işten çıkarttın" dediği eski patronunu vurdu Ayağından yaralanan iş yeri sahibi kanlar içinde kalırken, şahıs pompalı tüfekle kaçtıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hafta önce işten çıkartıldığı şarküteriye giden şahıs,-"Beni neden işten çıkarttın" dediği patronunu...

"Beni neden işten çıkarttın" dediği eski patronunu vurdu
Ayağından yaralanan iş yeri sahibi kanlar içinde kalırken, şahıs pompalı tüfekle kaçtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir hafta önce işten çıkartıldığı şarküteriye giden şahıs,-"Beni neden işten çıkarttın" dediği patronunu pompalı tüfekle ayağından vurdu. Ayağından yaralanan iş yeri sahibi kanlar içinde kalırken, şahıs pompalı tüfekle kaçtı.
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Eddinilen bilgilere Ali Z. Çalıştığı bir şarküteride henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı bir hafta öne işten çıkartıldı. Akşam saatlerinde yanına aldığı pompalı tüfekle şarküteriye giden şahıs, iş yeri sahibi Hayati İ.'ye "Beni neden işten çıkarttın" deyip pompalı tüfekle ateş etti. Kurşunun sol ayağına isabet ettiği iş yeri sahibi Hayati İ., kanlar içinde yere yığılırken, Ali Z. Pompalı tüfekle beraber olay yerinden kaçtı.
Olayı gören çalışanlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Hayati İ. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hayati İ.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Ali Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:05 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
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