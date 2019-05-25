"Beni Siz Delirttiniz" oyununa hükümlü ve tutuklulardan tam not
3 saat önce
Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Beni Siz Delirttiniz" isimli tiyatro oyununu sergiledi.
Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:53 Kaynak: İHA
, Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Beni Siz Delirttiniz" isimli tiyatro oyununu sergiledi.
Yönetmenliğini Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Çubukcu'nun yaptığı baş kahramanı Şevket'in bebeklik, çocukluk ve iş bulma maceralarının anlatıldığı oyun, çocuk ve yetişkin hükümlü ve tutuklular tarafından ilgiyle izlendi.
Oyun sonunda tiyatro oyuncularını tek tek kutlayarak teşekkür eden Uşak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Kaplan
anlamlı katkılarından dolayı Çubukcu'ya plaket takdim etti. Plaket takdiminden sonra konuşan Çubukçu "Bu güzel günü yaşamamıza ve oyunumuzu sizlerle buluşturmamıza vesile olan başta Kurum Müdürümüz Sayın Yusuf Kaplan olmak üzere emeği geçen tüm görevli arkadaşlarımıza ve siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ekibi olarak bundan sonra da sizlerin karşısında keyifle oyunlarımızı oynayacağımızdan şüpheniz olmasın" dedi. - UŞAK
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