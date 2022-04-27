'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı - Son Dakika
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'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı

27.04.2022 17:35
'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı

SAKARYA'da, aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen A.K.'nin (19) saldırısına uğradı.

SAKARYA'da, aile sağlığı merkezinde görevli aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için çağırdığı ve "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyen A.K.'nin (19) saldırısına uğradı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, tedaviye alındı. A.K. ise gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için A.K.'yi merkeze çağırdı. A.K. de sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan Kurşunoğlu, kanlar içinde kırılırken, A.K. ise kaçtı. Alnı da açılan Kurşunoğlu, götürüldüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri ise A.K.'yi gözaltına aldı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Dr. Metin Kurşunoğlu'na saldırıyı kınayarak, "Her zaman olduğu gibi yaşanan bu şiddet olayı bizleri yine çok üzmüştür. Sebebi ne olursa olsun hiçbir şekilde şiddet hak arama yöntemi olamaz. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayını kınıyoruz. Dr. Metin Kurşunoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.


'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kırdı
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Sakarya, Taciz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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