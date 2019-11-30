Son Dakika Haberleri: "Beni Takip Et" evine veda eden ilk isim kim oldu?
Son Dakika Magazin 'Beni Takip Et' evine veda eden ilk isim kim oldu? - Son Dakika Magazin

"Beni Takip Et" evine veda eden ilk isim kim oldu?

6 saat önce

Kızlardan İrem ve Büşra'nın erkeklerden ise Ulaş ve Emrecan'ın potaya girmesi şaşkınlık yarattı.

Kızlardan İrem ve Büşra'nın erkeklerden ise Ulaş ve Emrecan'ın potaya girmesi şaşkınlık yarattı. Özellikle neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Emrecan'ın potada olması herkesi çok şaşırttı.


Emrecan diskalifiye oldu, tüm dengeler değişti!


Yapılan açık oylamada, ısrarla oyunu kullanmayacağını söyleyen ve yarışma kurallarına uymayan Emrecan yarışmadan diskalifiye edildi. Kızların oylaması sonucu eleme potasından çıkmayı başaran ama İrem ve Büşra arasında tercih yapamayan Emrecan'ın diskalifiye olması tüm dengeleri değiştirdi.


Emrecan'ın evden çıkmasıyla devam eden oylama sonucunda ise Beni Takip Et evine veda eden isim Büşra Yazıcı oldu. Oldukça duygusal anların yaşandığı dakikalarda, evden gözyaşları içinde ayrılan Büşra'nın, Merve ve Ekin'e soğuk vedası dikkatlerden kaçmadı.


Yarışmaya Yeni Bir İsim mi Dahil Olacak...


Kurallar gereği, hafta içi oynanan oyunlarda önde olan erkekler takımı, diskalifiye olan Emrecan'ın yerine yeni bir yarışmacı sokma hakkına sahip. Bakalım Beni Takip Et evinin yeni erkek yarışmacısı kim olacak?


Merakla izlenen Beni Takip Et hafta içi her gün 16: 45' te teve2 ekranlarında….

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:25 
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