Beni Yukarı Çek! Roma'daki En İyi Tiramisuyu Buldum!
1 saat önce
Shop&Fly kartımla biriktirdiğim millerle Roma'ya uçtum. Çünkü yaptığım her 1 TL'lik harcamadan en az 1 Mil kazandım. Tabii oraya kadar gitmişken, Roma'daki en iyi tiramisuyu yemeden dönmek olmazdı.
Shop&Fly kartımla biriktirdiğim millerle Roma
'ya uçtum. Çünkü yaptığım her 1 TL'lik harcamadan en az 1 Mil kazandım. Tabii oraya kadar gitmişken, Roma'daki en iyi tiramisuyu yemeden dönmek olmazdı. En iyisini aradım ve buldum!
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:20 Kaynak: Youtube
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