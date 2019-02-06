Son Dakika Haberleri: Beni Yukarı Çek! Roma'daki En İyi Tiramisuyu Buldum!

Beni Yukarı Çek! Roma'daki En İyi Tiramisuyu Buldum!

1 saat önce

Shop&Fly kartımla biriktirdiğim millerle Roma'ya uçtum. Çünkü yaptığım her 1 TL'lik harcamadan en az 1 Mil kazandım. Tabii oraya kadar gitmişken, Roma'daki en iyi tiramisuyu yemeden dönmek olmazdı.

Shop&Fly kartımla biriktirdiğim millerle Roma'ya uçtum. Çünkü yaptığım her 1 TL'lik harcamadan en az 1 Mil kazandım. Tabii oraya kadar gitmişken, Roma'daki en iyi tiramisuyu yemeden dönmek olmazdı. En iyisini aradım ve buldum!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:20 Kaynak: Youtube

Roma, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kopyalanan Kimlik Bilgileri, Samsunlu Balıkçının Hayatını Kararttı İYİ Partinin Andımız Önergesi TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama Yoğun Bakımdan Çıkan Mehmet Ali Erbil'in İlk İstediği Herkesi Şaşırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:54:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beni Yukarı Çek! Roma'daki En İyi Tiramisuyu Buldum!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]