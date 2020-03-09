"Benim adım kadın sergisi" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Benim adım kadın sergisi' açıldı - Son Dakika

"Benim adım kadın sergisi" açıldı

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bayanların yaptığı resimlerden oluşan, "Benim adım kadın sergisi " açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bayanların yaptığı resimlerden oluşan, "Benim adım kadın sergisi " açıldı.


Serginin açılışını gerçekleştiren AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bayanlara çiçek takdim ettiler.


Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle, Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Sanat Merkezleri (MABESEM) bünyesindeki resim kurslarında yapılan yağlıboya ve karakalem çalışmalarından oluşan 101 eser sergide yer aldı. Resimlerin tamamı bayan usta öğretici ve kursiyerler tarafından çizildi.


AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın katılımlarıyla serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergiyi gezen Tüfenkci ile Gürkan, tüm bayanların Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak çiçek takdim ettiler.


Serginin açılış töreninde müzik dinletisi de gerçekleştirildi. Sergide ayrıca el sanatları, hüsn-ü hat ve tezhip sanatları eserleri de yer aldı.


Sergi, ücretsiz olarak gezilebiliyor. - MALATYA

Dünya Kadınlar Günü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:47 Kaynak: İHA
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