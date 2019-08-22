Benim Adım Melek Eylülde TRT-1'de

TRT 1'de etkileyici bir hikaye yeni sezonda izleyici karşısına çıkacak: Benim Adım Melek…

Yapımını Üs Yapım'ın, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği dizinin senaryosunu Nilüfer Özçelik ve Berfu Ergenekon kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş oturuyor. Başrollerini Nehir Erdoğan, Kutsi, Mustafa Mert Koç ve Rabia Soytürk'ün paylaştığı dizinin kadrosunda Kaan Çakır, Ece Özdikici, Zeyno Eracar, Nizam Namidar, Zeynep Özder Birde, Ulvi Kahyaoğlu, Hande Kaptan, Muharrem Türkseven, Poyraz Ar ve usta oyuncular Orhan Güner ile Şerif Sezer yer alıyor.

Setten ilk kareler…

Bir hayatı yeni baştan inşa etme hikayesini ekrana getirecek Benim Adım Melek için çalışmalar başladı. Yurt dışı sahneleri için Belgrad'a giden ekip, yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Sezonun en iddialı projelerinden biri olan dizinin setinden ilk kareler de geldi.

Benim Adım Melek, yeni sezonda TRT 1'de!