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Benim Altındağ'ımda ödüller belli oldu

1 saat önce

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Benim Altındağım" adlı ödüllü fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.

Benim Altındağ'ımda ödüller belli oldu, System.String[]

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen "Benim Altındağım" adlı ödüllü fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu.


Altındağ Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Karabudak, Foto Muhabirleri Derneği Başkanvekili Osman Altınışık, Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve Anadolu Yayıncılar Birliği Derneği Başkanı Sinan Burhan'dan oluşan jüri heyeti, 327 fotoğrafseverin gönderdiği binlerce eseri tek tek inceleyerek birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülü kazanan katılımcıları belirledi. Altındağ'ın çeşitli bölgelerinde amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilen kareler büyük beğeni topladı. Yarışmada birinci olan Mustafa Demirbaş 5 bin TL, ikinci olan Fatih Çindemir 4 bin TL ve üçüncü olan Murat Yılmaz ise 3 bin TL'nin sahibi oldu. Ümmü Kandilcioğlu, Sedat Cenikli, Nur Karsavuranoğlu, Nesibe Akkuş ve Fatih Çindemir'in eserleri de 500 TL değerindeki mansiyon ödülüne layık görüldü. Toplamda 40 fotoğrafın sergilenmeye hak kazandığı yarışmada dereceye giren yarışmacıların ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.


"Katılan herkese teşekkür ediyorum"


Yarışmaya katılan herkese teşekkür eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi olarak fotoğraf sanatına destek vermek adına güzel bir yarışma düzenledik. Burada önemli olan ödül almaktan çok bu yarışmaya katılmaktı. Ben tüm fotoğrafseverleri katılımlarından dolayı tebrik ediyorum. Belediye olarak sanata ve spora olan desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Altındağ Belediyesi, Altındağ, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
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