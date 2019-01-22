Benim Çıtamda Değilsiniz!
26 dakika önce
Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün Yağnur ve Gülcan çatışması yine devam etti.
Ezgi, Yağnur'a bir taç hediye ederek onu "mutfağın kraliçesi" ilan etti. Yağnur ise, tacın Gülcan'a daha çok yakışacağını söyleyerek iğneli ifadelerle tacı ona verdi. Gülcan da "Siz de farkına vardınız kısa sürede!" diyerek alaylı bir ifadeyle tacı kabul etti. Sonrasında Gülcan ve gelinler arasında tartışmaya başladı.
Yağnur, "Çok kompleksli birisin Gülcan! Seni sürekli poh pohlamışlar!" diyerek ilk sataşmayı yaptı. Ezgi, burnu büyüklüğüne vurgu yaptı ve "Biz senin elemanlarınız!" dedi. Gülcan da bu cümleler üzerine "Yerinizi bilin o zaman!" diye karşılık verdi. Yağnur da, "Egonla bu cümleyi ciddiye mi alıyorsun? Burası senin mi sanıyorsun?" diye yüklenince Gülcan, "Benim çıtamda değilsiniz! Bunu bilin! O kadar!" şeklinde cevap verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:07 Kaynak: Bültenler
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