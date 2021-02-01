"Benim dalağım nerede?" - Son Dakika

"Benim dalağım nerede?"

01.02.2021 11:29

Yalova'da dalağının hastanede operasyonla alınmasından sonra teşhis için İstanbul'a gönderilirken zarar gördüğünü iddia eden kişi, hastane yönetimi ve ilgili doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yalova'da dalağının hastanede operasyonla alınmasından sonra teşhis için İstanbul'a gönderilirken zarar gördüğünü iddia eden kişi, hastane yönetimi ve ilgili doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ahmet Kıral (55), gazetecilere, yaklaşık 4 ay önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği özel hastanede dalak büyümesi tanısı konularak ameliyat edildiğini, bu operasyondan iki gün sonra evine gönderildiğini söyledi.

Hastanedeki görevlilerin, İstanbul'a gönderilen dalağının patoloji sonuçlarının 15 gün içinde çıkacağını kendisine ilettiğini belirten Kıral, "Karton kutuya koyup kargoya vermişler. Dalak, karton kutu içinde patlayınca çöpe atılmış. Benim dalağım nerede?" dedi.

Ahmet Kıral'ın oğlu Ünal Kıral da ameliyat sonrası patoloji süreci hakkında bilgi almak için birkaç kez hastaneye gittiğini anlattı.

Aradan 15 gün geçtikten sonra gittiğinde, sonuçların henüz çıkmadığının söylendiğini aktaran Kıral, "Bir sabah beni arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Kargo şirketi tarafından taşınırken dalağın bulunduğu karton kutu patlamış. Dalak da zarar gördüğü çöpe atılmış. Bunun fotoğrafları da var. Standart kargo olarak taşınmış. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış." diye konuştu.

Kıral'ın avukatı Yakup Taşci ise taşıma işleminin kurallara uygun yapılmadığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bir aylık bekleme sürecinden sonra hastane yetkilileri kendilerini çağırıp dalağın yolda kaybolduğunu, bundan dolayı patolojik inceleme yapılamayacağını söylemiş. Kendilerinin yaptığı araştırma sonucunda dalağın normal bir kargoymuş gibi bir kargo şirketiyle gönderildiği, standart kargo şeklinde paketlendiği ve yolda paketin zarar görüp parçalandığı belirtildi. Kanun maddeleri gereğince hastane yönetimi ve ilgili doktor hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaptık. Müvekkilimde maddi ve manevi zararlar meydana gelmiştir. Çünkü müvekkilimin henüz hastalığı tespit edilememiştir. Bundan dolayı müvekkilim hastane hastane gezmektedir. Bundan dolayı maddi ve manevi hastaneden de talebimiz bulunmaktadır."

Taşci, maddi ve manevi tazminat davası da açacaklarını sözlerine ekledi.

İstanbul, Hastane, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Benim dalağım nerede?' - Son Dakika


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