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"Benim Eserim" senaryo yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika

"Benim Eserim" senaryo yarışmasına başvurular başladı

15.02.2022 12:03
"Benim Eserim" senaryo yarışmasına başvurular başladı

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkılarıyla "Telif Hakları" konulu senaryo yarışmasının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkılarıyla "Telif Hakları" konulu senaryo yarışmasının bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

Sinemada telif hakları konusunda kamuoyunu, sektörü ve bu alanda eğitim veren üniversitelerin öğrencilerini bilinçlendirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunan SETEM, üniversite öğrencileri ve profesyonellerine yönelik bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması gerçekleştiriyor.

İlki 2019 yılında yapılan "Benim Eserim" projesi kapsamında sinemada asıl eser sahibi olarak tanımlanan yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi hakları konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla ilgili birçok üniversitede "Sinemada Telif Hakları" başlıklı atölyeler düzenlendi.

Yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve ilk üç esere "Telif Haklarına Katkı Özel Plaketi" verilecek.

Yarışma için adaylar 29 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları "www.setem.org.tr" adresinden edinilebilir.

Geçen sene dereceye giren filmler ise "setem.org.tr/page/7/" linkinden izlenebilir.

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Üniversite, Turizm, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Benim Eserim' senaryo yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika


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