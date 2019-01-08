Son Dakika Haberleri: Benim Güzel Hayatım?? Her Şey Nasıl Yoluna Girdi?

Benim Güzel Hayatım?? Her Şey Nasıl Yoluna Girdi?

15 dakika önce

Hayatım bir anda nasıl güzelleşti?

Hayatım bir anda nasıl güzelleşti? Mucize bir terapi hikayesiyle geldim. Umarım sizin de hayatınıza dokunur, sizin için de su yolunu bulur!

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:35 Kaynak: Youtube

Mucize, Genel
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