Benim Güzel Hayatım?? Her Şey Nasıl Yoluna Girdi?
15 dakika önce
Hayatım bir anda nasıl güzelleşti?
Hayatım bir anda nasıl güzelleşti? Mucize
bir terapi hikayesiyle geldim. Umarım sizin de hayatınıza dokunur, sizin için de su yolunu bulur!
Kanalıma buradan abone olabilirsiniz: https://goo.gl/Cw2fGV
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:35 Kaynak: Youtube
Usta Magazinci Seyhan Erdağ, TV8'le Yollarını Ayırdı
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu