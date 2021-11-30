Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz'ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır.
Yapım: BVB Yapım
Genel Yönetmen: Onur Tan
Yönetmen: Savaş İlhan
Senaryo: Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete
Oyuncular:
Hayat: Nilsu Berfin Aktaş
Ali: Genco Özak
Ökkeş: Savaş Özdemir
Yılmaz: Uğur Çavuşoğlu
Şaheste Nilüfer Açıkalın
Ufuk: Ali Burak Ceylan
Yasemin: Aleyna Solaker
Meral: Öykü Çelik
Zehra: Zeynep Kumral
Vedat: Önder Açıkbaş
Yadigar: Koray Şahinbaş
Asu: Pelin Uluksar
Pınar: Hira Koyuncuoğlu
Heves: Belgin Şimşek
#BenimHayatım
Son Dakika › TV › Benim Hayatım 5. Bölüm Fragman - Son Dakika