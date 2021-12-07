Benim Hayatım 6. Bölüm Fragman - Son Dakika

Benim Hayatım 6. Bölüm Fragman

Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur.

Hayalleri için babası Ökkeş'le İstanbul'a gelen Hayat, Harisoğlu Holding'in moda yarışmasına katılır. Holding sahibi Yılmaz, babasının eski düşmanı çıkınca, kendini bir intikam çemberinin içinde bulur. Büyük bir aile olmak isteyen Yılmaz'ın beklenmedik evlilik teklifi herkes üzerinde bomba etkisi yaratacaktır. Yapım: BVB Yapım Genel Yönetmen: Onur Tan Yönetmen: Savaş İlhan Senaryo: Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete Oyuncular: Hayat: Nilsu Berfin Aktaş Ali: Genco Özak Ökkeş: Savaş Özdemir Yılmaz: Uğur Çavuşoğlu Şaheste Nilüfer Açıkalın Ufuk: Ali Burak Ceylan Yasemin: Aleyna Solaker Meral: Öykü Çelik Zehra: Zeynep Kumral Vedat: Önder Açıkbaş Yadigar: Koray Şahinbaş Asu: Pelin Uluksar Pınar: Hira Koyuncuoğlu Heves: Belgin Şimşek #BenimHayatım

Son Dakika

Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı

Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı

Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu

48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!

Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı