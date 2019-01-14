Benim İçin Çok Büyük Onur Ve Mutluluktur!

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında alınan, "Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu" miras alanı, Orhangazi Külliyesi ve çevresini içine alan Hanlar Bölgesi, Hüdavendigar (I. Murad) Külliyesi, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi, Yeşil (I. Mehmed) Külliye, Muradiye (II. Murad) Külliyesi ve Cumalıkızık olmak üzere altı bileşenden oluşan Bursa ve Cumalıkızık gezisini, 'Gönüllü Turizm Elçisi' kapsamında Doğu ve Güneydoğu gezileri takip edecek.

Başaran Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evrim Kırmızıtaş Başaran,"T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019 yılını "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan etmesiyle tanıtım çalışmalarını bölge ve etrafında yoğunlaştıracağını belirten Pervin Ersoy'un tüm projelerinde yanında olmak,elimden gelen desteği vermek isterim,benim için çok büyük onur ve mutluluktur" dedi.