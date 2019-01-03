Son Dakika Haberleri: Benim İçin Örer Misin' Projesine Tam Destek

Benim İçin Örer Misin' Projesine Tam Destek

1 saat önce

Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından özel öğrenciler için başlatılan 'Benim için örer misin' projesine Serdivan Halk Eğitimi Merkezi El Nakış Kursu hocası ve kursiyerleri tam destek verdi.

Benim İçin Örer Misin' Projesine Tam Destek, System.String[]
Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi tarafından özel öğrenciler için başlatılan 'Benim için örer misin' projesine Serdivan Halk Eğitimi Merkezi El Nakış Kursu hocası ve kursiyerleri tam destek verdi.

Serdivan Halk Eğitimi Merkezi güzel ve anlamlı bir projeye daha el attı. Özel öğrenciler için başlatılan farkındalık projesi kapsamında el nakış kursu atkı ve bere ördü. Serdivan Halk Eğitimi Merkezi El Nakışları Kursu Usta Öğreticisi Reşide Keçeli ile kursiyerleri proje kapsamında 65 adet atkı ve bereyi büyük özenle tamamladılar. Ördükleri bere ile atkıları kolilere koyan kursiyerler ve hocaları Keçeli, hazırlanan sevgi yumaklarını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Yalçın'a teslim etti.

Her zaman sosyal farkındalık için hazır olduklarını vurgulayan Reşide Keçeli, "Hendek Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin başlattığı projeyi duyunca heyecanlandık. Kursiyerlerimizle birlikte bizim de katkımız olsun diye düşündük ve ellerimize yünleri alıp örmeye başladık. Yaptığımız bu küçük ama çok anlamlı çalışma bizi mutlu etti. Eğer özel çocuklarımız bir an bile gülümsese bunun mutluluğu bize yeter" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:08 Kaynak: İHA

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