Eski Bakan Bayraktar: Şimdilerde çiftliğimde sığırları bekliyorum, hiç yalan konuşmuyorlar - Son Dakika
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Eski Bakan Bayraktar: Şimdilerde çiftliğimde sığırları bekliyorum, hiç yalan konuşmuyorlar

12.06.2022 13:37
Eski Bakan Bayraktar: Şimdilerde çiftliğimde sığırları bekliyorum, hiç yalan konuşmuyorlar

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar son dönemde yaptığı dikkat çeken açıklamalarına yenilerini ekledi. 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Bayraktar, "Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat" dedi. 5 çocuğu ve 14 torununa temiz bir isim bırakmak istediğini belirten Bayraktar, şimdilerde Kırklareli'nin Demircihalil köyünde çiftçilik yaptığını ifade ederek "Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara. Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar" dedi.

17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, "Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat" dedi. Bayraktar, Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz'a konuştu. Bayraktar, "Ödenemeyecek borcum, söylenemeyecek derdim, iyileşmeyecek hastalığım yok; yalnız yeteri kadar şükretmiyorum" düşüncesini dile getirdi.

"SES KAYITLARI İMAR DURUMUYLA İLGİLİYDİ"

"Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli. İçim rahat" diyen Bayraktar, "Görev sürelerim boyunca 5 bin ihale gerçekleştirdim, bakanlık dönemimde 10 projeye imar izni verilmiş. Soruşturmaya konu olan ses kayıtları imar durumuyla ilgiliydi. Ortada suç yoktu. İmarı denetleme görevi belediyededir" açıklamasını yaptı.

"EKONOMİK KURUMLARI MATEMATİKÇİLER YÖNETMELİ"

Bayraktar, "Ekonomik kurumlar matematik kafalı insanlar tarafından yönetilmeli, her yere işletmeciler atanıyor" görüşünü savundu. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUKLARIMA VE TORUNLARIMA TEMİZ BİR İSİM BIRAKMAK İSTİYORUM"

"Yetim büyüdüm, kendi imkanlarımla okudum; 5 çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum. Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara... Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar."

"DEVLET TEŞVİKLERİNDEN ÇİFTÇİLER DEĞİL UYANIKLAR YARARLANIYOR"

"Tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanıyor musunuz?" sorusuna, "Teşvikten aldığım para yok. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçi değil; teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli, kurumlar hesap verebilir olmalı, istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli" yanıtını verdi.

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Erdoğan Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Bakan Bayraktar: Şimdilerde çiftliğimde sığırları bekliyorum, hiç yalan konuşmuyorlar - Son Dakika


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