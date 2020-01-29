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Benim ilk göz ağrım, biricik kızım! Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü bu sözlerle...
6 saat önce
Ünlü televizyoncu bu paylaşımının altına " Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin.
Ünlü televizyoncu bu paylaşımının altına " Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin... Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun : ) notunu düştü.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:14
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