Benim ilk göz ağrım, biricik kızım! Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü bu sözlerle... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Benim ilk göz ağrım, biricik kızım! Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü bu sözlerle... - Son Dakika Magazin

Benim ilk göz ağrım, biricik kızım! Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü bu sözlerle...

6 saat önce

Ünlü televizyoncu bu paylaşımının altına " Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin.

Benim ilk göz ağrım, biricik kızım! Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü bu sözlerle..., System.String[]

Ünlü televizyoncu bu paylaşımının altına " Benim ilk göz ağrım biricik kızım iyi ki doğdun, beni hep gururlandırdın hep mutlu ettin... Nice güzel yılların olsun, gülen gözlerin hep karşımda olsun : ) notunu düştü.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:14 
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