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'Benim İşim Girişim fikir yarışmasında dereceye girenler yurt dışı hızlandırma programına kabul...

1 saat önce

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliğinde düzenlenen ve SERA Kuluçka Merkezi ve Kayseri YDO Koordinatörlüğünde yürütülen Benim İşim Girişim Teknolojik tabanlı iş fikri yarışmasının I.Döneminde Babythings projesi ile ikinci seçilen Özlem Ağan ve aynı yarışmanın 2019 yılı II.

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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Erciyes Teknopark işbirliğinde düzenlenen ve SERA Kuluçka Merkezi ve Kayseri YDO Koordinatörlüğünde yürütülen Benim İşim Girişim Teknolojik tabanlı iş fikri yarışmasının I.Döneminde Babythings projesi ile ikinci seçilen Özlem Ağan ve aynı yarışmanın 2019 yılı II.Döneminde ilk 10'da yarışmaya devam eden MultiPuzzle projesi ile Enes Ateş ve takım arkadaşları, Hamdi Ulukaya Girişimi yurt dışı hızlandırma programına kabul edildi.

Program kapsamında Hamdi Ulukaya Girişimi üçüncü dönem katılımcıları, İstanbul'daki oryantasyon toplantısının ardından ABD'nin yolunu tutarak, New York'ta iki haftalık eğitim programına tabii tutuldular.

Bu eğitimi alabilmek için 2019 yılında Türkiye'den 81 ilden 4 bin 653 startup, 30 bin 448 girişimci adayı başvurdu. Üç aylık değerlendirme sonunda 23 girişimci adayı ve 6 startup Amerika'ya, New York'a davet edildi. İşte Babythings ve Multipuzzle projelerinin sahibi bu iki takım, iki hafta boyunca mentorlarıyla buluştu, profesyonel gelişim seminerleri ile günlük kültürel ve sanatsal etkinliklere katıldı.

Özellikle teknoloji tabanlı iş fikirlerine ve projelerinin peşinde koşturan gençlere çok büyük destek olan Hamdi Ulukaya Girişimi'nin 3. dönem katılımcılarından ikisi olan Özlem Ağan ve Enes Ateş, 3 yıl boyunca bu desteği alan 208 pırlanta gibi gencin içinde bulunuyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:08 Kaynak: İHA
New York, Erciyes, Kayseri, Ekonomi
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