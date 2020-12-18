"Benim Projem Senin Projen" kapsamında ceviz üretim tesislerinde inceleme - Son Dakika

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ceviz fidanı üretim tesislerinde incelemede bulundu.

Vali Şentürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte, Bilecik'te ceviz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen "Benim Projem Senin Projen" projesi kapsamında Bandırma ilçesinde ceviz üretim tesislerinde incelemede bulunarak, teknik ekipten bilgi aldı. Vali Şentürk, daha sonra Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevinden Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Serdar Kadir Keskin'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. - BİLECİK