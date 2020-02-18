Benim şehrim, benim üniversitem - Son Dakika
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Benim şehrim, benim üniversitem

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Benim Şehrim, Benim Üniversitem' projesi kapsamında 17 ilçede üniversiteye hazırlanan 425 öğrenciye, Uludağ Üniversitesi'ni yakından tanıma imkanı sunuyor.

Benim şehrim, benim üniversitem, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Benim Şehrim, Benim Üniversitem' projesi kapsamında 17 ilçede üniversiteye hazırlanan 425 öğrenciye, Uludağ Üniversitesi'ni yakından tanıma imkanı sunuyor.


Ana Kucağı projesiyle 4-6 yaş gurubunun eğitime ilk adımı atmasından, ücretsiz lise ve üniversiteye hazırlık kurslarına, kütüphanelerden gençlik merkezlerine kadar gençlerin daha donanımlı hale gelmesi için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitim projelerine bir yenisini daha ekledi. Üniversite sınavı sonrası tercih danışma merkezleri ile gençlerin en doğru tercihi yapmalarına destek veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de öğrencilere tercih yapacakları Uludağ Üniversitesi'ni yakından tanıma imkanı sunuyor. Hazırlanan 'Benim Şehrim, Benim Üniversitem' projesi kapsamında 17 ilçedeki yaklaşık 425 öğrenci, 25'er kişilik gruplar halinde Uludağ Üniversitesi'nde ağırlanacak. Projeden yararlanan ilk grup olan Keles İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerinin üniversite heyecanına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Uludağ Üniversite Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz da ortak oldu. Görükle Kampüsü içindeki öğrenci yemekhanesinde Rektör ve Başkan Aktaş ile yemek yiyen öğrenciler, öğrenci topluluklarının temsilcilerinden üniversite hakkında bilgi aldı, kütüphane ve fakülte binalarını gezdi.


Bursa'mızın yüz akı


Öğrencilerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu hatırlatarak, gençlerin Bursa'nın değerlerine sahip çıkması adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Proje kapsamında 17 ilçede üniversiteye hazırlanan toplam 425 lise son öğrencisinin Uludağ Üniversitesi'ni yakından tanıyacağını dile getiren Başkan Aktaş, "İnşallah bu yıl üniversite sınavlarına girip, önümüzdeki yıldan itibaren üniversite okumaya başlayacak gençlerimizi Bursa'mızın yüz akı Uludağ Üniversite'mizde ağırlıyoruz. Üniversitemizi tanıtıyoruz. Bugün de öğrencilerimizle sohbet edip, sorularını cevaplamaya çalıştık. Onlarla tecrübelerimizi paylaştık. Altyapısıyla, üstyapısıyla yollarıyla, kavşaklarıyla, yeşil alanlarıyla, spor tesisleriyle Bursa bir taraftan gelişiyor ama şehirde yaşayan her bir bireyin de şehre ve şehrin değerlerine daha fazla sahip çıkması gerekiyor. Bizim de derdimiz ve heyecanımız tamamen bu doğrultuda. Ben bugün misafirimiz olan Keles İmam Hatip Lisesi öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerince bölümler kazandıkları bir sınav olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
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