Juventus
ile Inter arasındaki İtalyan futbolunun en büyük rekabeti, 1960’lı yılların ortalarında Inter’in Avrupa’ya hükmettiği dönemde başladı. Inter’in 1964 ve 1965’te peş peşe kazandığı iki Avrupa şampiyonluğuna rağmen yerel rekabette Juventus’un gerisinde kalması, Juventus’un da Avrupa’da istediği sonuçları alamaması iki kulüp arasındaki gerilimi arttırdı.
İtalya’nın bu iki devi arasındaki rekabeti tetikleyen bir diğer gelişme, 2006’ya kadar her ikisinin de Serie B’ye düşmemiş olmasıydı. Calciopoli skandalının ardından iki şampiyonluğu elinden alınıp bir alt lige düşürülen Juventus, unvanı tek başına Inter’e devretmekle kalmıyor; Ibrahimovic
ve Vieira gibi çok önemli iki oyuncusunu da rakibine kaptırıyordu.
Juventus efsanesi Antonio Conte’nin Inter’e attığı imzanın ardından iki kulüp arasındaki kıvılcımlar yeniden alevlenecek gibi duruyor. Zira bir grup Juventus taraftarı, Allianz Stadı’nda Antonio Conte’yi simgeleyen yıldızın kaldırılması için imza toplamaya başladı bile. Yazdıkları dilekçede bunun "profesyonelce bir karar" olarak nitelendirilemeyeceğini belirten taraftarlar, Conte'nin Roma
, Napoli
hatta Milan’a gitmesinin bile kabul edilebilir olduğunu, ancak "başarılarını ve tarihlerini lekeleyen" Inter’le anlaşmasının bir bedeli olması gerektiğini savunuyor.
Inter tarafındaysa büyük bir kararsızlık hakim. Taraftar forumlarını incelediğimizde, bir grup 13 yıl sahanın içinde, üç yıl da saha kenarında ezeli rakipleri Juventus ile başarıdan başarıya koşan bu adama şüpheyle yaklaşsa da; diğer grup kaybedecek hiçbir şeyleri kalmadığından ve daha iyi öz geçmişe sahip bir teknik direktör bulmalarının imkânsızlığından yakınarak birleşme çağrısında bulunuyor.
Conte de ilk iş olarak taraftarı kazanması gerektiğinin farkında. İtalyan teknik adam, yapmış olduğu ilk açıklamada taraftarla aynı tutkuyu, hırsı ve korkusuzluğu hissettiğini anlatarak onları yanına çekme çalışmalarına başladı bile: "Benim sıram geldi."
Juventus’un sekiz yıllık hakimiyetini sonlandırabilmesi için Antonio Conte'nin işi hiç de kolay görünmüyor. Hâlen kadrosunu güçlendirmeye devam eden ve yeni hamleler de yapacak gibi görünen "Yaşlı Kadın" karşısında; Inter’in bilinmezliğini sonlandırıp takımı tepeye çıkarması gereken Conte, bir diğer taraftan da saha sonuçlarıyla tüm taraftarın desteğini almaya çalışacak. Bu meydan okuma, İtalyan futbolunda da çok fazla senaryoyu ortaya çıkaracak gibi duruyor.